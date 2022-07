Scafati. La società Comunità Sensibile per i servizi sociali costituita lo scorso autunno tra le amministrazioni comunali del sub ambito 01 02 è totalmente ferma e non operativa

Scafati. La consortile Comunità Sensibile e il CDA non funzionano

La società Comunità Sensibile per i servizi sociali costituita lo scorso autunno tra le amministrazioni comunali di Scafati, Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara è totalmente ferma e non operativa. La denuncia arriva da Michele Russo, capogruppo consiliare di “Insieme per Scafati”.

Il lungo travaglio

“Ricordo bene la travagliata nascita di Comunità Sensibile. All’epoca ci furono diverse sollecitazioni dell’amministrazione comunale che voleva far passare una delibera senza la prevista maggioranza assoluta dei voti adducendo anche la fretta di essere operativi. Dopo nove mesi non c’è traccia di attività operativa di questa società. Eppure i vertici sono stati nominati, ma nulla è partito”, ha detto.











Debiti pregressi

Il dubbio è che ci siano difficoltà legati a debiti pregressi: “Non vorremmo che le difficoltà dei sindaci siano legate a motivi economici. Ai cittadini e ai rappresentanti istituzionali va spiegato con trasparenza tutto questo. Ci sono attività che non possono essere più posticipate. Nei prossimi giorni attueremo delle iniziative per capire a cosa dobbiamo questa fase di stallo. Sicuramente, è evidente che il Consiglio di Amministrazione di Comunità Sensibile stia dando già prova d’inefficienza e inconcludenza. Questi ritardi si ripercuoteranno sulla programmazione e sulle attività in corso e future. Tutto questo è inaccettabile”.