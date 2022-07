Castellammare di Stabia. Morto dimenticato all’obitorio dell’ospedale

Una salma senza famiglia e amici che la rivendicano. Resta nell’obitorio dell’ospedale di Castellammare e a causa del forte caldo e dell’assenza di celle frigorifere inizia il processo di decomposizione.











Solo al mondo

La salma è quella di un immigrato deceduto al San Leonardo. Il corpo viene trasportato nella sala mortuaria per poi essere successivamente trasferito. Una prassi che di solito dura il tempo necessario per organizzare il viaggio i funerali. Per lo straniero on è stato cosi. Nessuno ne ha rivendicato la salma.









Il caldo di questi giorni ha fatto il resto. La salma è andata in decomposizione ed è stato necessario interdire la sala mortuaria. Il fatto lo riporta “Il Corrierino”