Imbocca autostrada con 16 kg marijuana nel portabagagli: arrestato nel Casertano. Sull'A30 in direzione Roma, il 40enne è finito in carcere Napoli

In auto con 16 chilogrammi di marijuana: un 40enne di Roma è stato arrestato in autostrada, nella tarda serata di ieri, nel tratto della Salerno-Caserta all’altezza dello svincolo di San Nicola La Strada (Caserta). I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise hanno bloccato e perquisito l’Opel Astra guidata dall’uomo che stava imboccando il tratto autostradale A30 in direzione Roma.









Il nascondiglio della droga

La droga era all’interno del portabagagli dell’automobile, contenuta in 15 buste termosaldate ed era, con ogni probabilità, destinata a rifornire le piazze di spaccio della capitale e del litorale romano. L’arrestato è stato rinchiuso in carcere a Napoli.