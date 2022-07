Nocera Inferiore. Sospensione idrica, ecco dove e quando

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10:00 alle 17:00 di mercoledì 3 agosto 2022, nelle seguenti zone di NOCERA INFERIORE:

Corso Vittorio Emanuele II (dal civico 88 incrocio via Libroia),

Via Antonio Gramsci,

Via Atzori (da via degli Olivetani a via Santa Chiara),

Via Elena Degli Angeli,

Via Francesco Federico,

Via Gambardella,

Via Guerritore,

Via Isaia Rossi,

Via Libroia,

Via Nicotera,

Via Ovidio Forino,

Via Raffaele Canger,

Via Salvatore Giordano,

Via Silvestri,

Via Vittorio Sellitti.

Tutte le relative traverse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.