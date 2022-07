Scafati. La lenta agonia di Salvati, rimasto senza maggioranza

Si capovolgono i ruoli al Consiglio Comunale scafatese, l’opposizione diventa maggioranza e determina gli esiti delle votazioni. Il paradosso è diventato realtà ieri sera, grazie alle assenze e alle defezioni tra le fila della coalizione che sostiene Cristoforo Salvati. E’ stata una mattinata convulsa quella che ha preceduto la seduta, iniziata senza i dissidenti Paolo Attianese e Antonella Vaccaro. Assenti anche Antonio Carotenuto e Laura Semplice, passati all’opposizione. I due nei giorni scorsi hanno incontrato il primo cittadino in prospettiva bilancio, ma non si sono registrati passi in avanti. Ribadite anche le richieste dei dissidenti, senza rimpasto dei dirigenti, esternalizzazione tributi e avvio del Puc, il loro voto al bilancio non è scontato. L’assenza, giustificata per motivi di salute di Giovanni Bottone ha fatto si che in aula non ci fosse una maggioranza per approvare le proposte di delibere, men che meno la maggioranza assoluta necessaria per il via libera al nuovo Presidente del collegio dei revisori. Nonostante lo scrutinio segreto “regali” tre voti dalla minoranza all’uscente Presidente Pietro Miraldi, la votazione non passa perché non raggiunge i 13 voti necessari. Il professionista si ferma a 12 voti. In aula, sindaco compreso, presenti in 18, equamente divisi tra minoranza e maggioranza, e in caso di parità, le proposte di delibera vengono respinte. Un messaggio chiaro nei riguardi dell’oramai (politicamente) agonizzante sindaco Cristoforo Salvati, che spalle al muro non riesce a venire fuori da questa impasse che oggettivamente resiste fin dal suo insediamento. La seduta di ieri sera altro non è che la proiezione futura di ciò che verosimilmente potrebbe capitare al voto di bilancio. Un voto non ancora fissato e che comporta gli inevitabili disagi alla città, che attende le risposte sulle 44 assunzioni, sui finanziamenti a scuole, Palamangano, stadio, biblioteca e rassegna estiva. Commosso l’ultimo saluto ad Alfonso Carotenuto, sul suo banco un mazzo di fiori e un biglietto in memoria del suo impegno politico, civico e umano. Un impegno che anche il Sindaco ha voluto ricordare. “Sia da esempio per le generazioni future che vorranno affacciarsi alla politica” le parole di Salvati, che poi, facendo eco alle parole dei consiglieri che lo hanno ricordato, propone di intitolargli l’Aula Consiliare. A Carotenuto subentra il veterano Filippo Quartucci. Il Consiglio ratifica, ma l’interessato è assente. E’ Piero Carella il nuovo presidente della commissione politiche sociali, che succede alla dimissionaria Laura Semplice.

Adriano Falanga