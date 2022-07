Scafati. Palamangano, le incertezze sul futuro impiego

Palamangano. La nota stampa del gruppo consiliare “Insieme per Scafati” Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo e Michele Grimaldi sulla mancanza di chiarezza dell’amministrazione Salvati circa l’impiego della struttura in vista del campionato.

La nota

Oggi è stato reso noto il calendario della serie A di basket. Alla seconda giornata a Scafati dovremmo ricevere la visita dei campioni di Italia dell’Armani Milano. Dovremmo perché a oggi nulla si è concretizzato per il PalaMangano. Basta giochetti sulle spalle della città. Il ricatto del bilancio non tiene, bilancio che ancora non si sa quando e se sarà approvato. Salvati venga in consiglio con una delibera urgente relativa ai lavori per il PalaMangano e noi la votiamo subito. Non nasconda i suoi fallimenti dietro la vicenda del PalaMangano, rischiando di pregiudicare anche il percorso della nostra squadra.