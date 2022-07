Si schiantano mentre viaggiavano in tre in sella a uno scooter. Per motivi da accertare l'impatto con una Fiat 500

Si schiantano mentre viaggiavano in tre in sella a uno scooter. Per motivi da accertare l’impatto con una Fiat 500 che transitava nel senso opposto. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30 di ieri sulla Panoramica del Vesuvio nel territorio di Terzigno ai confini con Boscoreale. Ad avere la peggio sono stati i tre in sella al due ruote. Si tratta di una famiglia: padre, madre e figlioletta di 6 anni. L’uomo e la piccola sono quelli che hanno avuto la peggio nell’impatto: il 43enne e la bambina sono stati trasportati all’ospedale di Nola. Per la piccola si attende il trasferimento al Santobono se la situazione dovesse precipitare. Secondo i medici i pazienti sono gravi ma non in imminente pericolo di vita.

I rilievi

La famiglia che viaggiava sullo scooter è di Torre del Greco e probabilmente stava facendo ritorno a casa quando è avvenuto l’impatto contro la Fiat 500. Saranno i carabinieri del comando di Terzigno, immediatamente intervenuti sul posto per accertare l’accaduto a cercare di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.