Vendeva occhiali contraffatti, denunciato

Ray-Ban falsi, denunciato il titolare di una ditta individuale, specializzata nel settore della vendita di articoli per ottica.

I militari del Gruppo di Benevento hanno effettuato controlli presso le sedi di 2 esercizi commerciali operanti nel settore ottico, in due diversi comuni della Valle Telesina, dove hanno trovato occhiali e accessori del noto brand “RayBan”, spacciati per originali.

Dal controllo effettuato, con l’ausilio di contestuali riscontri peritali intercorsi con gli specialisti della casa di distribuzione del marchio, è emerso che gli occhiali posti in vendita risultavano essere contraffatti, in quanto i marchi riportati risultavano essere difformi rispetto agli originali, le modanature e le lenti erano prodotte con materiali non classificati CE, e presentavano difformità delle stampigliature, delle grafiche presenti sui packaging, astucci, aste, sacchettini e straccetti pulisci lenti.

L’esito degli accertamenti ha permesso di appurare che i prodotti erano comunque di buona fattura con dettagli molto simili a quelli originali, tali da generare equivocità riguardo l’origine, la provenienza e la qualità, traendo in inganno il consumatore finale, anche in considerazione del fatto che i prodotti erano posti in vendita in un negozio specializzato.

Le attività si sono concluse con il sequestro ex art.354 c.p. nei due punti vendita di packaging, occhiali, custodie e accessori per un totale dib108 pezzi per violazione all’art. 474 del codice penale e con il deferimento all’autorità giudiziaria del responsabile.

Sono in corso ulteriori accertamenti orientati all’individuazione della provenienza illecita della merce.

“L’operazione condotta testimonia l’attenzione vigile e costante della Guardia di Finanza nel contrasto alla contraffazione dei marchi che, oltre a procurare gravi danni economici alle industrie e all’erario, nel caso di specie crea nocumento anche al consumatore finale, che acquista prodotti griffati, nella convinzione della genuinità degli stessi – si legge nella nota – Si rappresenta che il titolare delle attività commerciali è persona sottoposta alle indagini da ritenersi innocente sino a sentenza definitiva”.