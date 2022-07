Nove indagati per l’omicidio del sindaco Vassallo , perquisizioni

Omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga: sono i reati su cui indagano i carabinieri del Ros di Roma e quelli di Salerno che stanno eseguendo un decreto di perquisizione nei confronti di nove indagati a vario titolo coinvolti nell’uccisione di Angelo Vassallo, il primo cittadino di Pollica, nel Salernitano. Il “sindaco pescatore” che non si era piegato alla camorra.

L’ipotesi investigativa e’ che Vassallo sia stato ucciso perche’ voleva svelare un traffico di droga che gravitava attorno al porto turistico di Acciaroli di cui era venuto a conoscenza.

Ci sono anche un colonnello dei carabinieri e un ex carabiniere tra i nove indagati dell’inchiesta della procura di Salerno sull’omicidio, avvenuto 12 anni fa, del sindaco di Pollica Angelo Vassallo: si tratta, secondo quanto trapela dal riserbo degli inquirenti, del colonnello Fabio Cagnazzo e dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, che era gia’ indagato per il delitto ed e’ stato di recente condannato a 15 anni di carcere per concorso esterno in traffico internaziopnale di droga e altri reati. Sottufficiale, Cioffi per lungo tempo e’ stato collaboratore di Cagnazzo, che all’epoca dei fatti era comandante provinciale dell’Arma di Frosinone.

