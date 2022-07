Ospedale Sarno, Virginia Villani (M5S) chiede il commissariamento

Sarno. Si parla ancora di sanità a Sarno, e dopo l’incontro con il prefetto di Salerno, il dottor Francesco Russo, e l’audizione in Commissione Trasparenza in Regione, l’onorevole Virginia Villani, insieme alla collega in Camera dei Deputati, Silvana Nappi, chiedono il commissariamento del “Martiri del Villa Malta”.

L’interrogazione al Ministero

E’ dei giorni scorsi, inoltre, anche un’interrogazione che le due parlamentari pentastellate hanno rivolto al Ministero per la salute, gli affari esteri e le autonomie, al fine di “potenziare e salvaguardare il funzionamento del nosocomio sarnese, a prescindere dalla situazione politica nazionale attuale – precisa l’onorevole Villani – un’interrogazione resta agli atti, ed a breve si avrà una risposta ufficiale”.

L’attività sul territorio

Per ciò che concerne l’attività sul territorio, invece, la deputata Virginia Villani afferma che “continua la battaglia al fianco del comitato “Insieme per la salute – Sarno” ed alla cittadinanza, poiché sul diritto alla salute di un’intera comunità non possiamo tollerare evidenti passerelle elettorali o fazione interpretazioni del problema. E’ dunque necessario lottare su un unico fronte, senza mirare a riconoscimenti o medaglie”.

Le proposte

Per l’onorevole bisogna quindi agire in maniera concreta, con proposte fattive, le quali “devono essere presentate nelle sedi opportune e non certo in riunioni – fiume senza contraddittorio – ha precisato l’onorevole – , dove addirittura i medici, che in questo periodo sono sottoposti a turni massacranti, si vedono puntare il dito contro da qualche dirigente che si appella a loro definendoli fannulloni o addirittura incapaci”.