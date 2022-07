Salerno. Appalti della Provincia nel mirino dell’ANAC. La lista delle contestazioni

L’ANAC ovvero L’Autorità nazionale anticorruzione mette nel mirino Palazzo Sant’Agostino. Si sarebbero registrate troppe approssimazioni e irregolarità nella gestione degli appalti nel triennio 2019-2021 come riporta questa mattina il quotidiano “Il Mattino”. Il richiamo, è stato firmato ieri dal presidente dell’ANAC Giuseppe Busia e nello specifico riguarda le procedure adottate durante il periodo del Covid.

Gli accertamenti

Dagli accertamenti dell’Anticorruzione sarebbero più volte sarebbero state disattese le procedure previste dal Codice degli appalti. Le violazioni riguardano, in particolare, il calcolo non corretto dell’importo a base d’asta, l’«artificioso» frazionamento degli affidamenti; il ricorso «significativo» degli affidi di somma urgenza senza una preventiva stima dei lavori complessivi di manutenzione e il ricorso (anche questo «significativo») di affidi diretti per lavori d’importo inferiore ai 40mila euro.









Manutenzione e la parcellizzazione degli appalti

Nel provvedimento anche il richiamo alla mancata programmazione dell’attività di manutenzione e la parcellizzazione degli appalti, al mancato rispetto delle procedure di rotazione che prevedono il divieto dei reinvito agli affidamenti agli operatori, anche se non aggiudicatari. Dalla lunga attività di vigilanza sulle gare pubbliche emergerebbe che la percentuale di affidamenti diretti è assai significativa sia in termini numerici che in termini di spesa complessiva. Secondo l’ ANAC, dunque, la mancata costante attività di manutenzione da parte della Provincia anche in assenza di eventi imprevisti, cedimenti della pavimentazione stradale, dissesti, infiltrazioni, rottura di tombini e d’impianti di climatizzazione, con evidenti disagi per la popolazione, avrebbe posto rimedio con affidamenti diretti urgenti e interventi tampone straordinari.











Procedure in discussione

La Provincia di Salerno secondo L’ANAC avrebbe “riunire più interventi per tipologia di opere ed effettuare procedure a evidenza pubblica. Il ricorso a micro affidamenti diretti di breve durata ha comportato il mancato beneficio dei risparmi di spesa derivanti dai ribassi di gara”. L’affidamento durante l’emergenza sanitaria da Covid dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento degli spazi e delle aule didattiche degli istituti d’istruzione superiore, sottolinea l’ANAC, avrebbe dovuto bandire un’unica procedura negoziata suddivisa in otto lotti e che avrebbe portato alla scelta di una procedura più competitiva di quella prevista per i singoli affidamenti (quindici operatori economici invitati e non cinque o dieci).













Le ditte

L’ANAC ha anche stilato l’elenco delle ditte che ricorrono più frequentemente nell’attribuzione di affidamenti diretti, somme urgenze, inviti/aggiudicazioni a procedure negoziate.