Muore sotto il sole mentre lavora. Ennesima tragedia sul lavoro, un'altra morte bianca. Un bracciante è deceduto in una serra per il caldo

Stroncato dal caldo muore un bracciante agricolo

Muore sotto il sole mentre lavora. Ennesima tragedia sul lavoro, un’altra morte bianca in provincia di Caserta a Parete. Un bracciante è deceduto in una serra dove stava lavorando sembra con oltre 40 gradi di temperatura. La vittima è un uomo di origine africana sarebbe deceduto nella giornata di ieri stroncato da un malore mentre era intento a lavorare sotto una serra nei terreni agricoli della periferia di Parete, lungo la Provinciale che conduce a Giugliano.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. La tragedia sarebbe stata originata da un arresto cardiaco favorito dal caldo elevato di questi giorni con temperature che superano anche i 40 gradi in contesti come quelli delle serre. Sotto choc i colleghi di lavoro e la comunità straniera che vive a Parete e dintorni.









La denuncia dei sindacati di settore

“Dopo il decesso di due settimane fa a Falciano del Massico, in provincia di Caserta, ieri a Parete l’ennesimo decesso di un bracciante agricolo colpito da arresto cardiaco dovuto anche alle elevate temperature” denuncia in una nota la segretaria generale Flai-Cgil Napoli e Campania, Giovanna Basile e il segretario generale Flai-Cgil Caserta, Igor Prata, commentano la notizia del bracciante morto ieri a Parete mentre lavorare in un campo agricolo.

“La Regione Campania, cui abbiamo chiesto di adottare un’ordinanza, come già fatto in Puglia e Calabria, che vieti lo svolgimento di lavori all’aperto tra le 12:30 e le 16:30, non ha ancora ricevuto riscontri, tranne che la convocazione in commissione Agricoltura al Consiglio regionale dalla quale, però, non è arrivata nessuna risposta positiva alla nostra richiesta. Cosa dobbiamo ancora attendere? Un altro bracciante morto?”, dicono i segretari sindacali.













Flai-Cgil Napoli e Campania e Flai-Cgil Caserta rinnovano il loro appello alle istituzioni ma anche alle aziende: “due giorni fa Inps e Inail – ricordano Basile e Prata – hanno pubblicato le istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, alla quale le aziende possono accedere quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale possono essere considerate idonee anche le temperature percepite. Per il settore agricolo – spiegano – si applicherebbe la Cisoa”.











“Ci auguriamo che si intervenga quanto prima: agosto è alle porte e le previsioni non danno cenno di una tregua da parte del caldo e se non si prenderanno i necessari provvedimenti ci ritroveremo a contare ancora vittime del lavoro in agricoltura” concludono.