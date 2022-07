Trovata morta in casa col cranio fracassato, s’indaga

Trovata morta in casa col cranio fracassato, giallo in provincia. Una cinquantenne è stata rinvenuta priva di vita all’interno del suo appartamento

Castel di Sasso. Giallo nel Casertano. Una donna di 50 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno del suo appartamento. Da quanto è emerso da una prima ricostruzione la donna avrebbe ricevuto colpi alla testa che l’avrebbero portata al decesso.

Le indagini

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, anche quella possibile per morte violenta come conseguenza di un’azione terza. L’altra pista seguita è che la donna – che viveva da sola – possa essere caduta in seguito a un malore e abbia battuto con violenza la testa procurandosi quelle lesioni poi riscontrate dai soccorritori.





Sul caso indagano i carabinieri che hanno provveduto a informare l’autorità giudiziaria per il possibile esame autoptico sulla salma. La fonte è “Edizione Caserta”.