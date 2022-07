Angri. Consiglio comunale: discussione sui servizi scolastici e PUC (video)

Angri. In consiglio comunale discussione sui servizi scolastici e PUC

Si è riunito nella casa del cittadino il Consiglio comunale. Un occhio di riguardo per il bilancio di previsione del prossimo biennio e la salvaguardia degli equilibri. Si è discusso di Tari, servizi scolastici, Tasi e Imu. Sui servizi scolastici si è reso necessario un assestamento di bilancio per adeguare le tariffe ai costi di gestione e delle materie prime. Perplessità del gruppo “Progettiamo per Angri” sull’aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale e sul servizio erogato già nel precedente appalto.









Le perplessità dii “Progettiamo per Angri”

In discussione anche i permessi per costruire in attuazione del nuovo piano urbanistico comunale. In approvazione e uno specifico schema di convenzione.











Il ricordo di Toscano e Jovine

In apertura dei lavori non sono mancati i momenti di commozione quando il presidente dell’assise cittadina Massimo Sorrentino con una lettera ha voluto ricordare la prematura scomparsa di Alfonso Toscano già dirigente del Comune. Anche il sindaco Ferraioli ha voluto ricordare la recente scomparsa dell’ex assessore all’urbanistica del Comune di Angri nei primi anni duemila Peppe Jovine.

Il servizio è di Luciano Verdoliva