Il fatto. Rissa fra prete e fedele per offerta dopo funerale

Rissa fra un prete di Aversa (Caserta) e un fedele dopo un funerale. A scatenare l’alterco, l’offerta del cittadino dopo la cerimonia funebre che, a quanto si apprende, sarebbe stata ritenuta troppo bassa dal prelato. Ne sarebbe scaturito prima uno scontro verbale, sfociato poi in una colluttazione fisica all’esterno della chiesa.

Il rammarico della Diocesi

La Diocesi di Aversa, in una nota, esprime “il proprio rammarico per quello che è accaduto e attiva i propri organismi canonici deputati a fare piena luce sull’accaduto. Altresì esprimiamo vicinanza ad ogni persona che possa sentirsi lesa e si dichiara disponibile a continuare il dialogo già intrapreso per riportare serenità nella vita di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’accaduto”.

LaPresse