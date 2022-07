Incidente sul lavoro, muore autotrasportatore di Angri.

Un drammatico incidente ha spezzato la vita di un autotrasportatore angrese, mentre era impegnato nelle manovre con il suo autotreno.

E’ al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di un autotrasportatore di Angri, residente in via Nazionale. Pare che l’uomo sia morto durante le manovre che stava effettuando con il suo autoarticolato in un parcheggio di una grossa azienda multinazionale che ha sede in provincia di Caserta.

Incredulità e sgomento in città per l’ennesima morte sul lavoro. Solo pochi giorni fa aveva perso la vita un rider, in un incidente stradale in via dei Goti, mentre effettuava l’ultima consegna, del suo turno di lavoro, per una società di prodotti ordinati tramite app.

Aldo Severino