Pagani. I festeggiamenti in onore di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (video)

Pagani. I festeggiamenti in onore di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Stanno per avere inizio i tanto attesi festeggiamenti in onore del Dottore della Chiesa, Sant’Alfonso Maria de Liguori nella città di Pagani. Da sabato 30 luglio a martedì 2 agosto la città si veste a festa per onorare il suo Santo. Un ricco calendario di eventi civili e religiosi coinvolgerà la città in quattro giorni di festa.









L’intervista

L’intervista al Padre Superiore della Basilica Pontificia di Pagani, Padre Gennaro Sorrentino

Intervista di Lucia Trotta immagini Enzo Ciancio