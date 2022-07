Scafati. Palamangano in bilico, per ora solo promesse

E’ alta l’attenzione sulla questione Palamangano, che rischia di far giocare lo Scafati Basket, neo promosso in serie A1, fuori dai confini cittadini. Gli appelli all’amministrazione sono serrati, ma nonostante gli sforzi per l’individuazione dei fondi necessari per la compatibilità e agibilità della struttura di via Della Gloria, la crisi politica relega nel limbo dei se e dei ma ogni tentativo di venirne fuori. Ieri mattina nuovo tavolo tecnico a Palazzo Mayer. “Siamo nei tempi del nostro cronoprogramma, gli uffici stanno lavorando alacremente – spiega l’assessore allo Sport Gennaro Avagnano – Inizio settimana prossima sarà approvato il progetto di manutenzione per spogliatoi, sala stampa e campo di basket. A seguito del tavolo di stamattina per l’agibilità il tecnico incaricato dopo aver effettuato un primo sopralluogo trasmetterà all’ente un’integrazione alla pratica di valutazione progetto sottoposta ai vigili del fuoco. Siamo a buon punto, entro la prima settimana di ottobre possiamo farcela”. A tenere però banco è la crisi politica, perché la mancata approvazione del bilancio di previsione, ancora neanche calendarizzato in Consiglio Comunale, vanifica ogni sforzo che società e uffici stanno portando avanti. In extremis Palazzo Mayer aveva individuato i 120 mila euro necessari grazie ad alcune variazioni alla bozza di bilancio. Circa 40 mila euro sono stati detratti dal capitolo dedicato al verde pubblico, ben 60 mila dalla riqualificazione del canale Marna e 20 mila dalla manutenzione straordinaria degli immobili. I tifosi sono in agitazione, e tramite striscioni hanno ribadito che lo “Scafati a Scafati, la A in casa nostra”. “Il Sindaco e la Giunta devono procedere rapidamente, senza prendere in giro la Città, senza utilizzare il palazzetto di via della Gloria come scusa per farsi approvare il bilancio” le parole di Teresa Formisano. La capogruppo di Forza Italia invita il primo cittadino “ad utilizzare il fondo di riserva del bilancio 2021, senza far ricadere colpe sui consiglieri, che hanno il diritto di valutare con serenità i numeri del bilancio senza pressioni. Lo sport non è politica. Non confondesse le due cose. Inutile utilizzare il PalaMangano per assicurarsi la poltrona. Sbloccate i fondi, ottobre è vicino”. Anche l’ex presidente della commissione Bilancio, Nicola Cascone, propone l’utilizzo del fondo di riserva. “Credo, come già detto in altre occasioni, che la giunta se avesse veramente avuto a cuore l’adeguamento dell’impianto, per il campionato di serie A, avrebbe potuto esternalizzare la gestione. Per anticipare i tempi, invece, si sarebbe potuto attingere al fondo di riserva ed autorizzare la spesa”. Sarà corsa contro il tempo, e i numeri che Salvati non ha ancora, per approvare il documento politico contabile entro agosto.

Adriano Falanga