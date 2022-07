Sangue sull’asfalto. Un grave incidente con conseguenze mortali si è registrato nella mattinata a Eboli, sulla strada Aversana. Vittima un giovane 28enne in sella alla sua moto che si è impattato con un’auto di grossa cilindrata.

La dinamica

Saranno gli inquirenti a chiare la dinamica che ha generato lo scontro mortale nella rotatoria della strada Provinciale. Sul posto la polizia municipale di Eboli e Carabinieri. Insieme a loro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno provveduto a rimuovere i mezzi incidentati. Sarebbero apprese subito gravi, purtroppo, le ferite riportate dal giovane centauro in seguito all’impatto con l’auto. Trasportato in ospedale i medici del nosocomio della città della piana del Sele non hanno potuto fare nulla per salvarlo.









Il 28enne era originario di Campagna. Studente di giurisprudenza e appassionato di giornalismo.