Corse sospese nella tratta Nocera Inferiore – Torre Annunziata

Nocera Inferiore. Cattive notizie per i pendolari che torneranno a lavoro o nei luoghi di formazione dal 28 agosto al 30 ottobre prossimi. Il comitato “Etica, vivibilità e salute”, coordinato da Agostino Ingenito, infatti, denuncia tale situazione e chiede, a mezzo di una nota stampa, una maggiore azione di vigilanza, da parte di Trenitalia ma non solo, affinché questa manovra possa causare quanto meno disagi possibile, visto il lungo periodo nel quale la tratta sarà interessata dai lavori.

La sicurezza nei dintorni delle stazioni

Il collettivo ha poi sollevato delle problematiche strutturali non solo della linea ferroviaria in sé, ma anche dei passaggi pedonali e non, ad essa relativi. Viene posto l’accento infatti sui sottopassi, i quali molto spesso sono oggetto di atti vandalici, ma anche di allagamenti che rischiano di ostruire il transito ai pedoni. Altro punto dolente sono i passaggi a livello, sulla cui sicurezza “Etica, vivibilità e salute” ha insistito molto. Visti gli ultimi fatti di cronaca avvenuti proprio nella zona di Casolla, a Nocera Inferiore, il comitato ha espresso la richiesta di sorvegliare queste zone, affinché non avvengano altri incidenti o si concretizzino gesti inconsulti.

Un maggiore controllo

Alla richiesta di una maggiore sicurezza esterna si aggiunge anche quella di un maggiore controllo all’interno delle stazioni, grazie all’impiego di nuove risorse che Trenitalia potrebbe attingere con la stipula di accordi con aziende di mobilità alternativa, ed il controllo e la conseguente messa in sicurezza anche delle numerose costruzioni fatiscenti, le quali, purtroppo, lasciano molto spesso i loro pezzi lungo i binari.

La richiesta di una linea diretta

Un’analisi dei flussi di passeggeri, infine, potrebbe portare alla loro targhettizzazione, permettendo persino l’istituzione, in fasce orarie particolari, di alcune corse dirette, che eviterebbero a numerose persone che per diverse ragioni si trovano a viaggiare tra un capoluogo e l’altro, di raggiungere in maniera certamente più tempestiva la loro destinazione.