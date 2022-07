Famiglia travolta da moto: papà muore, grave il figlio

Una famiglia che attraversava la strada è stata travolta da una moto guidata da un 20enne: il padre 47enne è morto, il bambino di sette anni è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico, ma non è in pericolo di vita, la mamma è rimasta illesa. Il motociclista è stato medicato sul posto.

Il luogo dell’incidente

L’incidente è avvenuto sul lungomare Cristoforo Colombo nel rione Santo Spirito di Bari attorno alla mezzanotte. Sul posto hanno operato i soccorritori del 118 e la Polizia Locale. (ANSA)