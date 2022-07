Nocera Inferiore. Via libera ai lavori della rotatoria in Via Atzori

Realizzazione della rotatoria in Via Atzori, superato anche l’ultimo ostacolo. Il TAR di Salerno, ha respinto il ricorso presentato della famiglia, proprietaria dei suoli dove dovranno essere realizzate le aree di sosta per oltre 200 veicoli. La rotatoria da realizzare con annessi parcheggi e stazione dei bus sarà realizzata in prossimità dello svincolo autostradale dell’A3.

Il ricorso

I proprietari si erano opposti ai provvedimenti di esproprio e d’indennità varati dal Comune di Nocera Inferiore. Il Tar ha sentenziato che “il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato”. Le toghe hanno inoltre riconosciuto che l’opera “riveste importanza strategica nel campo ambientale al fine di mitigare gli effetti dovuti all’inquinamento atmosferico dagli agenti inquinanti PM10”.









L’ex sindaco Torquato

“È un ottimo risultato che consente d’iniziare un’opera tanto attesa e sui cui la mia amministrazione ha lavorato con impegno”, ha commentato sulle pagine de “Il Mattino” l’ex sindaco Manlio Torquato.