PD Sarno: “Basta alle campagne d’odio”

Sarno. “Basta con le campagne d’odio”. Questo il messaggio che il Partito Democratico di Sarno diffonde a mezzo social. Al centro della comunicazione, affidata a Facebook, la compagine politica che detiene la maggioranza in città si stringe intorno al sindaco, Giuseppe Canfora, ed esprime la propria solidarietà.

L’antefatto

Il messaggio arriva dopo qualche giorno dalle dimissioni della consigliera Maria Bellomo, la quale ha annunciato il suo addio durante l’ultima riunione di consiglio comunale. Ebbene, dopo il discorso che ormai la ex consigliera ha pronunciato, nel quale attaccava il sindaco anche sulla delicata questione sanitaria, il gruppo ha ritenuto opportuno contrattaccare, affermando che “alcuni esponenti politici hanno deciso di strumentalizzare la salute dei cittadini e farne oggetto di campagna elettorale, determinando nella pubblica opinione una percezione d’odio nei confronti del sindaco e dell’Amministrazione comunale”.

La questione ospedale

Ricordiamo tuttavia, che nonostante l’impegno profuso dal sindaco e da un gruppo di cittadini che si sono costituiti in un comitato, il futuro del “Villa Malta” resta ancora tutto da chiarire e che, i sarnesi e non solo cominciano a comprendere quanto possa essere grave una situazione simile, che non ha ancora portato ad alcuna risposta dalla parte politica interessata, affine a quella della maggioranza in città.