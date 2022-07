Pompei. Bambino muore a seguito dello scivolo in un parco acquatico di Battipaglia

Un dodicenne di origine pompeiana è improvvisamente morto nel parco acquatico di Battipaglia (Salerno) per cause che devono essere ancora accertate per cui é probabile che venga sequestrata la salma dalla megistratura per sottoporlo ad autopsia . Secondo le prime notizie, il 12enne – originario di Pompei (Napoli). Il ragazzo deceduto si chiama Flavio Parmendola il padre gestisce un panificio in via Nolana. Il ragazzo era andato all’acquafarm di Battipaglia in compagnia del fratello e la sorella maggiorenni si era da poco lanciato da uno scivolo ed era anche fuoriuscito dalla piscina ma successivamente é stato colto da malore probabilmente per un urto alla testa nel corso dellop scivolo in acqua. Il decesso sembrerebbe, quindui, essere conseguente ad un colpo subito mentre mentre scivolava in acqua dalla pedana dell’impianto di divertimento acquatico. Seguiranno notizie più precise a seguito delle perizie di medicina legale che saranno presto avviate