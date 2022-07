Pompeii. Eterna Pompeii il restauro vissuto e interpretato della casa dei Vettii

“Pompei è un’eterna scoperta” Il commento di Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei introduce sinteticamente, e in forma esemplare, il concetto alla base di un’iniziativa di tutela: il restauro in corso della casa dei Vettii, cogliere l’occasione per emozionarci di nuovo della riscoperta nei più segreti particolari di un’esemplare domus di Pompeii nel commento attoriale dell’iniziativa di restauro in corso in una villa di Pompeii densa testimonianze di storia e bellezza. Realizzare il filmato di un racconto esclusivo che narra il restauro in corso della Casa dei Vettii, uno degli edifici iconici dell’Antica Pompei.

Da oggi (29 luglio) sarà possibile scoprire in esclusiva su ITsART il teaser della prima produzione originale ITsART nata in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompeii e realizzata da Except: Eterna Pompeii. Il restauro della casa dei Vettii https://www.itsart.tv/…/b3289c8e-c652-4196-b4c9… –.

Francesco Serpico, giovane attore napoletano, farà da mediatore tra i protagonisti del restauro e lo spettatore nel racconto particolareggiato dei lavori di restauro della villa, vivere le difficoltà e le sfide di un’impresa che riconsegna al pubblico quel patrimonio sospeso nel tempo che l’eruzione del Vesuvio ha oscurato più di duemila anni fa.

La casa dei Vettii è una tra le più ricche e famose di Pompei, posta sotto la protezione di Priapo dio della prosperità, dipinto a destra della porta, che simboleggia la simoleggia a beneficio dei proprietari, i fratelli Aulus Vettius Restitutuse Aulus Vettius Conviva, liberti, divenuti ricchi grazie al commercio del vino che interpretano il potere finanziario nella bellezza della loro splendida dimora ricca di significati allegorici.

Il perno della dimora e’ costituita dal grande giardino colonnato (peristilio), ricco di statue con zampilli d’acqua, su cui si affacciano le stanze più riccamente decorate. Tra queste il famoso salone con i fregi di Amorini in atto di svolgere le principali mestierie dell’epoca, dalla vendita del vino alla pulitura delle vesti, dalla coltivazione dei fiori alla vendemmia, dall’oreficeria alla creazione di profumi. Nella zona della cucina invece vi era un bel larario (edicola sacra) dipinto, mentre l’ambiente adiacente, decorato con una serie di quadretti erotici, era forse destinato ad una schiava prostituta Eutychis, che si offriva per due assi, come racconta un graffito all’ingresso della casa.

Ad ottobre su itsart.tv, Eterna Pompeii. Sarà fruibile Il restauro della casa dei Vetti, diretto da Fabrizio Fichera e prodotto da Maurizio Vassallo, con le testimonianze di Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Arianna Spinosa, funzionario architetto del Parco e Direttore dei Lavori di cantiere, Roberto Pisani, Kim Jiwon, Daniela Ricciardone, Giorgia Facciolongo, Ignazio Carlo Raucci, Chiara Coticelli e Sara Pagano.

Scritto da Filippo Nicosia, il documentario si avvale di uno stile narrativo che si distacca dai soliti canoni del linguaggio. Il racconto filmico ed evocativo si tinge dei colori dell’alba e del tramonto per incontrare le doti attoriali di Francesco Serpico, mentre quello più prettamente documentaristico espone i lavori di restauro lasciando emergere l’umanità della squadra e la bellezza delle persone coinvolte. Il linguaggio più televisivo conferisce leggerezza e vicinanza attraverso la presenza di battute in camera look e la ricerca di interazione tra Francesco e il pubblico a casa.

I visitatori del Parco Archeologico di Pompei potranno soffermarsi davanti ai monitor collocati all’ingresso dell’area archeologica per fruire della visione di alcuni estratti del documentario.

Eterna Pompeii. Il restauro della casa dei Vetti è contenuto unico dedicato a un restauro storico che con stile fresco e dinamico affronta il tema della tutela dell’immenso patrimonio storico e culturale dell’Italia e l’importanza della valorizzazione di opere e siti inestimabili che appartengono all’umanità.

Mario Cardone