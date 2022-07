Sarno. Area PIP: discussione consiliare sulla gestione (video)

Area PIP e lavori, tra i punti all’ordine del giorno della riunione di consiglio comunale. La questione, proposta dall’opposizione, avrebbe dovuto ricevere l’approvazione di un atto d’indirizzo per salvaguardare la zona industriale cittadina, dotata di grandi potenzialità, per le quali potrebbe persino diventare un fiore all’occhiello non solo per la cittadina ai piedi del Monte Saro, ma per l’Agro intero.









Chiarezza dall’opposizione consiliare

Quello che la minoranza evidenziato non è solo la situazione nella quale versa il sistema viario della zona, ma anche la gestione complessiva della stessa. Attenzione anche sulla società di trasformazione urbana ex Agroinvest, la quale detiene anche i rapporti con gli imprenditori, oltre che la delega a curare l’area, la quale rimane comunque di competenza del demanio comunale, anche per quello che riguarda i lavori manutentivi.













A chiarire le motivazioni dell’opposizione, il consigliere Antonello Manuel Rega, il quale da circa un anno è entrato a far parte della cabina di regia per l’area PIP.











Francesco Squillante: “Guardiamo al futuro”

Pacata e incentrata al futuro, invece, la replica dell’assessore delegato, Francesco Squillante, il quale lascia presagire le intenzioni dell’Amministrazione, a risolvere tutte le problematiche in merito.

