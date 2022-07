63enne di Scafati rischia di annegare a Casal Velino, bagnini la salvano.

Paura questa mattina in Cilento per una donna scafatese che ha rischiato di annegare. Prontamente soccorsa dai bagnini.

Attimi di paura

Tragedia evitata questa mattina in Cilento dove una turista di 63 anni, giunta da Scafati per trascorrere una giornata al mare, ha rischiato di annegare nelle acque di Marina di Casal Velino.

Il salvataggio

I bagnini hanno subito notato che la donna era in difficoltà e rapidamente si sono tuffati per trarla in salvo. Le prime cure sono state prestate da sanitari fuori servizio presenti in spiaggia in attesa dell’arrivo del personale del 118 e della Misericordia. Dopo averla stabilizzata, la donna è stata trasportata per accertamenti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.