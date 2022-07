Tre comunità che in queste ore stanno soffrendo la perdita di vite umane in maniera dolorosissima.

Angri, Sant’Antonio Abate, Sant’Egidio del Monte Albino. Paesi accomunati da lutti terribili. Tre vite spezzate per incidenti e fatalità che non hanno lasciato scampo.

Tre comunità a lutto

Angri, Sant’Antonio Abate e Sant’Egidio del Monte Albino, tre comunità che in queste ore stanno soffrendo la perdite di vite umane in maniera dolorosissima. Giuseppe, Aniello e Salvatore tre nomi, i primi due, ragazzi giovanissimi accomunati da un tragico destino, in sella alle loro “due ruote”, vittime d’incidenti stradali, il terzo un padre di famiglia, che stava facendo il suo lavoro, quello di autotrasportare, che per una fatalità è rimasto schiacciato da un autoarticolato in manovra.









Una scia di sangue

Una scia di sangue sulle strade del nostro territorio che lascia un segno indelebile e un dolore indicibile. I primi due avevano 28 e 18 anni, il terzo 58 anni. Tutti e tre non hanno avuto scampo finendo nel lunghissimo elenco di morti negli incidenti stradali e in quello degli incidenti sul lavoro. Intanto i social, in queste ore, vengono riempiti da messaggi di cordoglio per le terribili perdite, un muro del pianto dove ognuno lascia un ricordo e una testimonianza per i tre sfortunati.













Lutto a Sant’Antonio Abate, il commento della sindaca Ilaria Abagnale

A Sant’Antonio Abate, paese dove risiedeva Giuseppe D’Aniello, la sindaca Ilaria Abagnale ha annullato il tradizionale evento della “Sagliuta a Sant’Anna”, previsto nella serata di ieri, sulla sua pagina social si legge: ”Quando ci si confronta con un tragico lutto di una giovane anima, tutto diventa più difficile da affrontare e spesso da superare e capire. Divulgare la notizia del decesso di un nostro giovane concittadino di soli 28 anni mi invade i pensieri e li ricolma di sofferenze. Ci ritroviamo a confrontarci con qualcosa di troppo grande e sul quale non abbiamo nessun potere e alcuna possibilità di agire. C’è solo tanta tristezza e desiderio di preghiera.











Le parole del sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Antonio La Mura

“Un dolore lancinante. Questo è quello che l’intera comunità di Sant’Egidio del Monte Albino avverte oggi. Il dolore per una morte assurda, che porta via alla sua famiglia e a tutti noi un giovane ragazzo di appena 18 anni. A nome mio, dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità, il più affettuoso e commosso abbraccio alla famiglia Longobardi.Ciao Aniello. Tutta Sant’Egidio ti piange”.

Il cordoglio del sindaco di Angri Cosimo Ferraioli

Negli ultimi mesi il nostro territorio continua ad essere martoriato da tragedie stradali e sul lavoro che hanno tolto la vita a padri di famiglia, spesso molto giovani, e ragazzi nel pieno dei loro anni. Famiglie distrutte da un minuto all’altro, a cui va la nostra vicinanza e profondo rispetto per un dolore così forte.

Gli ultimi episodi ad Angri, Sant’Antonio Abate e Sant’Egidio del Monte Albino confermano ancora una volta che c’è una palese urgenza di intervenire con leggi e regole più severe, in uno sforzo comune dei cittadini e delle istituzioni a fare ancora di più per impedire queste morti assurde, in strada e sul lavoro, e creare una coscienza collettiva a salvaguardia di tutti.

Il problema delle stragi in strada e sul lavoro, a mio avviso, deve inevitabilmente coinvolgere tutti, dalle istituzioni alle famiglie, dalla scuola alle associazioni. La sicurezza stradale precaria e le morti sul lavoro sono purtroppo solo la punta dell’iceberg di una tragedia quotidiana che si consuma sotto i nostri occhi, e che sotto nasconde comportamenti nocivi, stili di vita sbagliati e scarso senso di responsabilità sociale.

Ora è il momento del silenzio e del cordoglio collettivo, ma anche l’occasione per riflettere con noi stessi. Facciamolo soprattutto in ricordo di queste giovani vittime, in memoria di una morte che spesso viene definita inevitabile ma che è a tutti gli effetti il contrario.

Aldo Severino