Pompei. Lo Sapio e compagni negano la diretta streaming alla minoranza

Il consiglio comunale di ieri (30 luglio) convocato di sera anche per l’urgenza di onorare i debiti fuori bilancio ha presentato uno spettacolo divisivo tra maggioranza e minoranza che dalle interrogazioni sta progressivamente passando alle minacce di querele motivate con “paroloni” utilizzati più che altro per enfatizzare i presumibili errori di procedura e/o di diritto che sarebbero stati commessi nell’approvazione di delibere contrastate vivacemente nel dibattito in aula di consiglio, Non si riesce a trovare l’intesa tra maggioranza e opposizione neanche nella tenuta delle procedure democratiche attivano la partecipazione die cittadini. In questo quadro desolante s’inserisce il respingimento della proposta di delibera della minoranza di trasmissione in streaming (com’è stato durante la pandemia) delle sedute del consiglio comunale. A nulla sono valse le motivazioni inserite nella proposta di delibera riguardanti la maggiore partecipazione dei pompeiani alla vita politica e il fatto che già la maggior parte dei comuni dell’area metropolitana di Napoli adottano la ripresa video on line dei consigli comunali. Abbiamo già messo in evidenza la strategia perdente della minoranza nel campo del rispetto delle regole dal momento che non è riuscita a pretendere il rispetto di quelle esistenti (riguardanti principalmente tempi, modalità e partecipazioni delle commissioni consiliari, trasparenza dell’attività amministrativa operata attraverso la brevità dell’informativa al pubblico ed al ceto politico mentre assistiamo alle continue lamentele presentate in consiglio sui tempi lunghi alle risposte alle interrogazioni consiliari). In breve sintesi tutta la materia della trasparenza e inclusione civile alla partecipazione democratica che ha un responsabile nell’amministrazione comunale di Pompei con un nome e cognome che dovrebbe essere chiamato istituzionalmente a rispondere delle “distrazioni” nei termini di legge. In conclusione se la minoranza politica non riesce ad ottenere dalla fazione politica al comando dell’amministrazione comunale di Pompei il rispetto delle regole democratiche e di trasparenza esistenti come può sperare di ottenere l’adozione di procedure migliorative (quale la diretta streaming dei consigli comunali)?

Mario Cardone