Salerno. Avviamento anno scolastico, la carica dei 44mila supplenti

Supplenze annuali e precari in provincia di Salerno. Il salernitano sembra essere quello più ambito in Italia per numero di precari della scuola. Il dato emerge dalla pubblicazione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze pubblicate venerdì scorso il decreto del dirigente provinciale, Monica Matano.

Oltre 44mila gli aspiranti docenti che fino allo scorso maggio si sono iscritti nelle graduatorie per le supplenze per avere a una nomina a tempo determinato per il prossimo biennio scolastico 2022/2023 e 2023/2024. Le esigue prospettive occupazionali di altri settori lavorativi aprono a tanti aspiranti la prospettiva delle supplenze come porto sicuro. Dal 2 al 16 agosto, i 44mila supplenti inseriti nelle liste provinciali potranno scegliere le scuole in base alle disponibilità occupazionali.











Il quotidiano “Il Mattino”, in edicola oggi, calcola che solo un precario su quindici troverebbe posto in cattedra. Il raffronto con i precedenti ingressi nelle GPS del biennio scolastico 2020/2021 e 2021/2022, nel salernitano, registrava 23mila gli aspiranti precari inseriti nelle liste provinciali. Al netto delle immissioni scadute a fine maggio, i nuovi ingressi sono raddoppiati.









Da 23mila aspiranti supplenti a ben 44mila docenti. La geografia del personale docente precario è così suddivisa: 3918 i docenti alla scuola dell’infanzia prima fascia, 190 si trovano invece in seconda fascia della scuola dell’infanzia. Nelle primarie in prima fascia 3929 supplenti iscritti nelle GPS, mentre in seconda fascia se ne contano 225. Alle scuole medie di primo grado 893 i prof in prima fascia e 7569 quelli censiti in seconda fascia. Alle scuole secondarie superiori: 1759 i professori in prima fascia e addirittura 24mila 947 i professori supplenti in seconda fascia. Complessivamente sono 43mila e 430 i precari inseriti all’interno della graduatoria provinciale. Difficile collocarli tutti.













Venerdì L’Ufficio Scolastico Provinciale, ha anche reso noto il contingente dei posti in deroga sull’organico di sostegno. A settembre verranno garantiti più docenti per insegnare ad alunni diversamente abili. Alla scuola dell’infanzia sono stati assegnati 209,5 cattedre di sostegno in più; alla scuola primaria sono 579 le cattedre in più in organico di fatto; alle scuole medie 149,5 i posti in deroga e 523 alle scuole superiori.

