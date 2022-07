Scafati. In arrivo fondi destinati alla palestra del Caccioppoli (video)

Buone notizie arrivano dal consiglio provinciale salernitano, approvata la mozione che rimetterà sotto cantiere la ricostruzione della palestra del Liceo Renato Caccioppoli.

La proposta

La questione, proposta durante la scorsa assise provinciale dal consigliere di Fratelli D’Italia Luca Maria Maranca, ha trovato unanimità tra maggioranza e opposizione, e destina ulteriori 100 mila euro per la ripresa dei cantieri bloccati negli ultimi anni.













La genesi

La struttura sportiva legata all’istituto superiore scafatese trova la sua prima pietra nel lontano 2011, ma dopo solo alcuni anni i lavori si bloccano per controversie tra la Provincia e la ditta appaltatrice, poi fallita. La struttura rimane abbandonata, finendo per essere per lunghi periodi luogo di ritrovo abusivo per vandali e malintenzionati. Il futuro però regala nuove certezze con la speranza che i lavori possano essere avviati già nei prossimi mesi. Al più presto possibile.

Il servizio è di Alfonso Romano