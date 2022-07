Tenta violenza sessuale in un villaggio turistico. 50enne nei guai

L’incubo per le due 18enni

Serata da incubo in Cilento per due ragazze appena maggiorenni, stagiste presso un villaggio turistico a Pisciotta. Secondo la ricostruzione fatta dalle stesse, ai Carabinieri della locale Stazione, al termine della giornata lavorativa hanno trascorso la serata insieme ad altri colleghi ma, al momento di rientrare in stanza, sarebbero state seguite da un collega 50enne con la scusa di fare una chiacchierata amichevole.

“Voglio solo fare una chiacchierata”

“Facciamo una chiacchierata” – avrebbe detto l’uomo. Riuscito però ad entrare in camera con l’inganno, avrebbe tentato di abusare delle ragazze che, subito resesi conto della situazione, si sono chiuse in bagno dove l’uomo è riuscito ad entrare forzando la porta. Nonostante lo choc le ragazze sono riuscite a fuggire dalla camera chiedendo aiuto ad altri colleghi.

Le accuse

Il presunto aggressore è stato denunciato e dovrà rispondere dell’accusa di tentata violenza sessuale. Ad indagare i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania agli ordini del Maggiore Annarita D’Ambrosio