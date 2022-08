Angri. Via Nazionale, l’indecorosa presenza di panni sui marciapiedi

La foto è l’emblema della mancata presenza sul territorio dell’amministrazione comunale. L’assessore controllore latita. I contenitori degli indumenti usati sono diventati un vero problema per la città. Vengono continuamente saccheggiati da chi ha indubbia necessità di “vestirsi” di dignità, in assenza dei servizi sociali. In Via Nazionale il problema del contenitore in questione è solo stato spostato ma non risolto.











La precedente collocazione

Prima era collocato a pochi metri dalla Chiesa della Madonna della Pace, con simili indecorosi risultati, poi su insistenza del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” venne sposato verso località Taverna rimanendo sul marciapiede principale con questi risultati. Più volte è stata richiesta la completa rimozione del contenitore e chiesto all’assessore di rimediare definitivamente al problema, analogo in Via Adriana e Viale Lazio, ma sembra che nessuna “decorosa” soluzione si stata trovata dalla claudicante amministrazione Ferraioli e dall’assessora delegata Maria “Mary” Immacolata D’Aniello.