Devastante incendio a Cinecittà, bruciano gli studios.

Alta colonna di fumo sta ricoprendo il cielo

Le fiamme sono divampate intorno alle 15:50. Un Grosso incendio si è sviluppato all’interno degli studios di Cinecittà a Roma. In fiamme set e scenografie. I vigili del fuoco informano che immediatamente sono state inviate tre squadre per cercare di domare l’incendio.

L’intervento dei vigili

“Sul posto anche funzionario di turno e Capo Turno provinciale, si tratterebbe di un incendio importante, ma al momento sotto controllo” si legge in una nota dei pompieri. Al momento le squadre sono al lavoro non solo per cercare di spegnere le fiamme, ma anche per proteggere le strutture degli studios ancora non interessate dal rogo. Per il momento non risultano feriti o intossicati dal fumo.

Gli studi in fiamme

Secondo quanto riporta l’agenzia Dire, starebbero bruciando nello specifico le scenografie di The Young Pope 2, la serie di Paolo Sorrentino. Un vasto rogo che ha poi interessato delle vecchie scenografie della Firenze rinascimentale propagandosi poi ad alcune sterpaglie esterne alla struttura. Le fiamme, inoltre, minaccerebbero anche la casa del Grande Fratello. Sempre stando a un lancio dell’agenzia Dire, sarebbe stato gravemente danneggiato anche il set di ‘Assisi’.

Le indagini

Al fine di consentire l’intervento dei soccorritori gli agenti della polizia locale del VII gruppo Tuscolano hanno provveduto a chiudere via Lamaro e via Scintu. Sul posto per accertare l’accaduto i carabinieri della stazione di Cinecittà, a cui saranno affidate le indagini una volta domato l’incendio.