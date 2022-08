Dramma ad Eboli: uomo trovato impiccato in casa

Il gesto estremo

Macabra scoperta oggi ad Eboli, dove un uomo è stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, si sarebbe impiccato in casa, in pieno centro. Sconosciute al momento le ragioni che hanno spinto l’uomo all’estremo gesto.

Le indagini

Ad avviare le indagini sono stati i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli. I primi rilievi fanno propendere per l’ipotesi del suicidio.

Due suicidi a poche ore di distanza

Il dramma che ha sconvolto la comunità ebolitana, si verifica a poche ore di distanza da un altro suicidio avvenuto in Irpinia, dove un militare in pensione si è sparato un colpo alla nuca.