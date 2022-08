Nuovo medico al Pronto Soccorso del Villa Malta di Sarno

E’ il dottor Antonio D’Ambrosio ad essere entrato in servizio presso il Pronto Soccorso del “Martiri del Villa Malta”

Sarno. E’ il dottor Antonio D’Ambrosio ad essere entrato in servizio presso il Pronto Soccorso del “Martiri del Villa Malta”. L’ingresso del pneumologo lascia spazio ad un barlume di speranza per le sorti del nosocomio della città ai piedi del Monte Saro, corroborata anche dall’annuncio, da parte del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, dell’ingresso di due specialisti ortopedici nel relativo reparto, previsto per il 16 di agosto.

L’impegno del comitato

Un buon risultato, questo, raggiunto anche grazie alla mobilitazione del comitato “Insieme per la salute – Sarno”, il quale continua, con tenacia, a portare avanti le proprie iniziative, parallelamente alle azioni che la classe politica ha avviato nel corso di queste intense settimane.

Lo scopo dell’impegno del collettivo cittadino, infatti, è e rimane quello di mettere in atto ogni tipo di azione che possa scongiurare il depotenziamento o peggio ancora la chiusura di uno dei poli ospedalieri più all’avanguardia dell’intera regione, il quale accoglie un bacino d’utenza proveniente non solo dalle cittadine limitrofe a quella sarnese, ma anche delle zone dell’area vesuviana.

Le dichiarazioni

Dai vertici del Comitato: viene reso noto che ““non sarà di certo una rondine a far primavera. Certo è che l’arrivo di un nuovo medico che opererà presso il reparto di emergenza riapre ad un piccolo spiraglio di speranza, ma ci sono anche altri reparti in sofferenza, e ci fermeremo fino a quando il Villa Malta non verrà dichiarato fuori pericolo”.

Carmela Landino