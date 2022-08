Pompei. La comunità vicina alla famiglia Parmendola per la perdita del piccolo Flavio

Pubblichiamo di seguito la dichiarazione pubblicata sui social dal Comune di Pompei a seguito della morte del piccolo Flavio Parmendola. Il magistrato nominerà in giornata il medico legale per eseguire l’autopsia sul corpo del bambino per chiarire le cause del decesso e presumibilmente, una volta liberata la salma, il funerale sarà fissato per la giornata di domani.











“ La comunità pompeiana è scossa dalla terribile notizia della morte – per cause ancora da accertare – del 12enne deceduto alle 11 in un parco acquatico nel salernitano. Il Sindaco Carmine Lo Sapio e l’Amministrazione Comunale sono vicini al dolore che ha colpito la famiglia Parmendola per la perdita del piccolo Flavio. “Addolorati per il grave lutto che vi ha colpiti partecipo sentitamente al vostro dolore. Nessun genitore dovrebbe sopravvivere ai figli. La perdita di un figlio è come se fermasse il tempo, si apre una voragine che inghiotte il passato e anche il futuro. E’ uno schiaffo alle promesse, ai doni e sacrifici d’amore gioiosamente consegnati alla vita che abbiamo fatto nascere”.

Mario Cardone