ReFuel Solutions S.r.l., ecco il biodiesel per una transizione ecologica graduale e davvero sostenibile, per ambiente ed economia.

Una start up nata a Modena nel 2021 grazie alla passione dei suoi sei giovani fondatori, cresciuta in seno a Techboard Group, con l’obiettivo di migliorare la mobilità sfruttando le tecnologie del presente, in attesa di quelle future.

Soluzione all’inquinamento proposta? Un progetto per rendere più ecosostenibili i motori diesel, più inquinanti delle vetture e di difficile sostituzione per il loro costo ed impatto. Un carburante green prodotto in grandi quantità, ma non utilizzato puro per limiti tecnologici degli attuali veicoli circolanti che arrivano solo al 7% in miscela con diesel.

ReFuel ha superato definitivamente questi limiti con una tecnologia proprietaria unica al mondo, brevettata nel 2020 ed estesa a livello internazionale nel 2021, per cui ha ricevuto numerosi premi. BiodieselKit è un impianto che, una volta installato, permette ai mezzi pesanti, ma potenzialmente a tutti i veicoli, una conversione green economica e rapida utilizzando biodiesel. In particolare biodiesel fino al 100% nei motori a diesel, con riduzioni di particolato fino al 60% e di C02 fino all’88%. Installabile su mezzi datati o nuovi, non esclude la compatibilità con diesel fossile.

Una soluzione versatile e personalizzabile. La tecnologia è modulare e basata su un sistema di add-on in modo da avere una facile installazione ed una perfetta compatibilità con il veicolo e tra i prodotti ReFuel Solutions stessi.

L’olio esausto può essere raccolto e trasformato in carburante da utilizzare localmente, rendendo lo scarto un valore sul territorio, creando posti di lavoro e riducendo drasticamente l’inquinamento atmosferico ed idrico.

Un prodotto innovativo utilizzabile da subito, ma anche un modello di economia circolare locale, certificato, esportabile ed in linea con le politiche EU inerenti alle comunità energetiche.

ReFuel dispone ora di un prototipo funzionante ed aprirà a breve un importante round di investimento per finanziare l’industrializzazione del prodotto e la strategia di go-to-market internazionale.