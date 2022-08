S. Marzano sul Sarno. Allagamenti. Zuottolo: “fronte comune dei sindaci” (video)

San Marzano sul Sarno. Allagamenti. Zuottolo: “fronte comune dei sindaci”

Nell’agenda della sindaca Carmela Zuottolo non mancano le tematiche ambientali. In vista del prossimo autunno e la probabile stagione delle piogge non viene trascurata l’annosa questione legata agli allagamenti nella zona periferica della cittadina in Via Marconi attraversata anche dall’Alveo Comune Nocerino. L’opera di bonifica e prevenzione parte dal possibile abbattimento del ponte di Via Marconi e al possibile abbattimento.

Un problema “comune”

L’area alluvionale interessa particolarmente Angri, San Marzano e Scafati e Zuottolo sottolinea la necessità di valutare anche proposte e azioni comuni, già in atto, tra i sindaci delle tre comunità con lo stesso problema.

Il servizio è di Tiziana Zurro