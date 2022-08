U.S. Angri. Partenza per il ritiro a Campitello Matese, i convocati.

Al via la seconda parte di preparazione. Inizia il ritiro estivo per la squadra grigiorossa, la squadra resterà nel centro molisano fino al 12 agosto.

Inizia il ritiro estivo. Al via la seconda parte di preparazione di precampionato. La squadra resterà nel centro molisano fino al 12 agosto

Dopo la settimana di lavoro allo stadio Novi il gruppo, agli ordini del tecnico Antonio Floro Flores, si è trasferito questa mattina a Campitello Matese dove per dodici giorni svolgerà la preparazione pre-campionato in quota, svolgendo sedute atletiche e tecniche mattutine e pomeridiane, presso le strutture sportive del Club Hotel-Centro Benessere Kristiania. La squadra resterà nella località turistica molisana fino al 12 agosto. Non si è aggregato al gruppo Aniello Vitiello che è restato in sede per sottoporsi a delle terapie e a un lavoro differenziato di recupero.

Questo l’elenco dei convocati in ordine alfabetico:

ABAYIAN Guido Ezequiel – attaccante

BARONE Vincenzo – attaccante

BELLAROSA Ciro – portiere

CASILLO Gianluca – centrocampista

CASSATA Andrea – centrocampista

CELIENTO Marzio – attaccante

D’AURIA Lorenzo – attaccante

DE ROSA Gennaro – centrocampista

DELLE CURTI Giuseppe – difensore

ESPOSITO Gennaro Emanuel – portiere

FABIANO Raffaele – centrocampista

GIORDANO Lorenzo – attaccante

LEONE Nicola – centrocampista

LIGUORO Alessandro – difensore

LUONGO Luigi – difensore

MANZO Luigi – difensore

MARANZINO Gaetano – centrocampista

MARTORIELLO Michele – portiere

PADOVANO Carmine – difensore

PAGANO Carmine – difensore

PALLADINO Fabio – difensore

RICCIO Giuseppe – difensore

SALL Dembel – difensore

STRIANESE Mario – attaccante

VARSI Alfredo – attaccante

VISCONTI Giuseppe – centrocampista