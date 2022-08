Connectivia – Confesercenti Angri. Importante convenzione sulla telefonia.

Convenzione importante Connectivia – Confesercenti Angri.

Proposta di telefonia, internet, voce gratis per 2 anni bolletta zero euro, dopo liberi di scegliere.

E’ da pochi giorni che la Confesercenti Angri, sempre attenta alle problematiche dei suoi associati, e non solo, è riuscita a ottenere una convenzione con Connectivia, una realtà importante di telefonia che ha sede proprio ad Angri e che è il primo operatore a livello nazionale ad avere sviluppato una rete di nuova generazione interamente in fibra ottica ed è il primo operatore dati a banda ultra larga in Costiera Amalfitana. La copertura di rete è estesa all’intero territorio nazionale.

Questa convenzione per 24 mesi, non solo permetterà alle aziende di avere la connessione in FIBRA reale nella propria attività (FTTH) alla velocità di 2,5 Gbps, ma la cosa importante è che il costo sarà ZERO EURO X 24 MESI.

Questa speciale offerta è valida per tutti gli associati Confesercenti. Per tutti coloro che invece non sono ancora associati e vorranno associarsi, per ottenere questo particolare vantaggio, si avrà la possibilità di farlo, usufruendo di uno sconto sulla tariffa della quota associativa e utilizzando le innumerevoli convenzioni che l’essere associati offre.