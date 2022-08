Nocera Inferiore. Città a lutto, muore il senatore Ninì Sellitti.

I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di domani, mercoledì 3 agosto, presso la chiesa di Santa Maria al Presepe. La camera ardente sarà aperta già in mattinata al Comune di Nocera Inferiore.

Michele Sellitti detto Ninì, nato a Nocera Inferiore l’11 aprile 1936 è stato un politico italiano.

Esponente del Partito Socialista Italiano, venne eletto al Senato nel 1983 e poi nuovamente nel 1992. Dall’aprile 1993 sino al termine della Legislatura fece parte del Governo Ciampi come Sottosegretario ai Trasporti.

Nel 1994 confermò il seggio a Palazzo Madama, venendo eletto coi Progressisti nel collegio uninominale di Nocera Inferiore, sempre in quota ai socialisti. Dopo la crisi del PSI, aderì alla Federazione Laburista. Si è spento nella sua abitazione all’età di 86 anni oggi, 2 agosto del 2022. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di domani, mercoledì 3 agosto, presso la chiesa di Santa Maria al Presepe. La camera ardente sarà aperta già in mattinata al Comune di Nocera Inferiore.

