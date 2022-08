Penisola sorrentina. 15enne con coltello bloccato in spiaggia da militari mimetizzati

Carabinieri in borghese, o meglio in costume, effettuano controlli a tappeto sulle spiagge, confondendosi tra i bagnanti

Carabinieri in costume si confondono tra i bagnanti

Succede in Penisola Sorrentina, dove i carabinieri per effettuare un’attenta operazione di controllo, volta alla sicurezza dell’ordine pubblico e al rispetto delle regole comuni, hanno deciso di confondersi tra turisti e bagnanti per pattugliare le spiagge in un periodo, quello di agosto, particolarmente affollato.

Operazione di controllo

In tenuta da mare si aggirano tra gli ignari vacanzieri cercando di individuare movimenti sospetti che possano disturbare o mettere in pericolo chi cerca un po’ di refrigerio e svago. I militari in borghese – o sarebbe meglio dire in costume – svolgono la loro attività, con il supporto di altri colleghi in divisa, posizionati a debita distanza e pronti a intervenire.

Bloccato 15enne con coltello serramanico

Durante le operazioni è stato sorpreso un 15enne napoletano in possesso di un coltello a serramanico, che aveva portato con sé in spiaggia: il minorenne è stato dunque denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.

Numerose le segnalazioni

Inoltre, durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno sorpreso una decina di ragazzi intenti a fumare hashish o marijuana, incuranti del fastidio arrecato ai bagnanti che si trovavano nelle vicinanze: i giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli. Al termine dei controlli, che saranno ripetuti anche nei prossimi giorni, i carabinieri hanno identificato 135 persone.