Cava de’ Tirreni. Si conclude il Festival delle Torri.

Serata finale del Festival delle Torri 2022. A Cava de’ Tirreni Josephine Alessio di Rainews 24, Fabrizio Failla di Raisport. Julian Oliver Mazzariello ed Emergency, premiati come ambasciatori di pace. Presente alla serata Fabio Graziosi responsabile UNRIC.

Appuntamento importante

Sabato 6 Agosto con inizio alle ore 21, in piazza Abbro in Cava dè Tirreni, serata finale per la XXXI edizione del “Festival delle Torri” promosso dal Comitato Permanente Organizzazione “Festival delle Torri”, settore dell’Ente Educativo Storico-Culturale “Sbandieratori Cavensi” – Citta’ di Cava de’ Tirreni. Una edizione all’insegna della “Di-versità“quella di quest’anno, uno dei 17 obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che il Festival ha sempre posto al centro dei suoi scopi, oltre ai valori fondanti della Pace.

Molti i gruppi coinvolti

I gruppi esteri che si esibiranno sul palco del Festival delle Torri 2022 saranno quattro: SPAGNA-Escuela de Baille Flamenco” LAS NINAS DE LA TOSCANO”; CILE – Ballet Folkloristico ”BAFCACHILE”; MESSICO – Ballet Folkloristico “BUHO NICOLAITA”; mentre l’ITALIA sarà rappresentata da –“SBANDIERATORI CAVENSI”. Performance iniziale delle ginnaste dell’ASD JUVENILIA .

I premi

Dopo i premi speciali “TORRE DELLA PACE” assegnati a Vietri sul mare alla giornalista Elena Tempestini, alla scrittrice Autilia Avagliano, alla presidente dei Nasi Rossi “Francesca Colombo ed al regista Antonello De Rosa, durante la serata saranno nominati Ambasciatori nel mondo, per la Difesa dei diritti umani dei bambini e per il loro diritto allo studio ed all’istruzione nel mondo dell’arte, della musica, della cultura e nel sociale: i premi consistenti in una” Torre della Pace” in ceramica sono stati realizzati dall’artista vietrese Claudio Cuccurullo in arte KLAUS. Sarà presente alla serata finale Fabio Graziosi responsabile del Centro di informazione regionale delle Nazioni Unite (UNRIC), con sede a Bruxelles, che ha la finalità di diffondere, attraverso la Comunicazione a vari livelli, il messaggio e il materiale educativo dell’ONU, creare consapevolezza e comprensione sui temi legati ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per la regione dell’Europa occidentale, Santa Sede, Malta e Repubblica di San Marino.

Premi speciali

Saranno inoltre premiati i Dirigenti scolastici che, con i ragazzi dei loro istituti hanno partecipato al Concorso “Una Torre della Pace “bandito dall’Ente Sbandieratori – Città di Cava de’ Tirreni unitamente agli Assessorati all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali del Comune di Cava de’ Tirreni, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cava de’ Tirreni. Esso ha avuto per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti o elaborati di scrittura creativa il cui tema è stato la rappresentazione o la narrazione della diversità culturale, di genere, di opinione, di abilità e di competenze presenti in ogni comunità, al fine di rendere il giusto valore al concetto di diversità come motore di sviluppo del pianeta. Le serate saranno presentate da Antonio Di Giovanni e Manuela Pannullo.

Contributi e collaborazioni

Il Festival è stato realizzato: in collaborazione con: UNRIC-Centro regionale di informazione delle Nazioni Unite con sede a Bruxelles, Asvis, Sezione Cioff Italia, il Convento dei Frati Minori di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni, con il contributo dei Comuni di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare e con il patrocinio degli ”Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile”, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, della Regione Campania, dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, dell’Agenzia Nazionale del Turismo, della Regione Campania, della Provincia di Salerno. I MEDIA PARTNER ufficiali dell’evento sono: Rtc Quarta Rete Canale 181, Associazione Giornalisti Cava – Costa d’Amalfi “Lucio Barone”.