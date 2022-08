Gdf, sequestrati 800 mila euro

Questa mattina, a seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord, il personale appartenente al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una persona, a tre misure interdittive dalle cariche societarie e di impresa, nonché a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di

oltre 800.000 euro.

I provvedimenti, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, riguardano nel complesso sette indagati a vario

titolo per ipotesi di impiego di denaro, beni o altre utilità cli provenienza illecita e associazione per delinquere

finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

In particolare su delega dell’Ufficio di Procura i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno ricostruito un

meccanismo fraudolento messo in atto dal 2016 al 2020 da parte di un contesto imprenditoriale porticese, attivo

nel settore calzaturiero, individuando una base imponibile sottratta a tassazione di oltre 3,5 milioni di euro e un’ IVA

evasa di circa 800 mila euro.

Delle somme illecitamente accumulate è stato altresì ricostruito il reimpiego in

un’ulteriore attività economica, direttamente riconducibile al promotore dell’associazione per delinquere e di cui

l’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo, in termini di risorse finanziarie e immobili nella disponibilità delle società coinvolte nonché del medesimo promotore, fino alla concorrenza dell’importo complessivo cli oltre 800.000 euro, pari all’IVA evasa.