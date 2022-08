Incidente stradale. Muore un giovane centauro di 26 anni

Il giovane si trovava in sella alla sua moto, quando per cause ancora da accertare è rovinosamente caduto a terra

L’incidente

La tragedia si è consumata questa mattina, poco dopo le 6:00, a Fuorni nel Comune di Salerno, dove un 26enne residente a San Cipriano Picentino, ha perso la vita in un incidente stradale. Lo sfortunato ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter, quando a pochi metri dal distributore IP, è caduto.

Indagini incorso

Le indagini sono in corso per capire la dinamica: l’impatto è stato violentissimo, scattato l’allarme, sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia ed i medici della Croce Bianca. Inutile purtroppo ogni tentativo di soccorso. Per il malcapitato centauro non c’è stato nulla da fare. La strada per Giffoni Valle Piana è stata chiusa per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si allunga la scia di sangue sulle strade salernitane

Un’altra giovane vita spezzata, un’altra famiglia distrutta e una comunità sotto schoc. Questa è l’ennesima tragedia che allunga la scia di sangue sulle strade del salernitato dove, a causa di un tragico destino, troppi giovani sono rimasti vittime di incidenti stradali.