Ortopedia Sarno. Sospese le visite ambulatoriali

Sarno. Sospese le visite ambulatoriali per ciò che concerne l’ortopedia, al “Martiri del Villa Malta”. La vicenda si è consumata qualche giorno fa nel reparto di competenza, dove decine di pazienti hanno appreso, dopo aver pagato il ticket, di non poter effettuare le visite per le quali si erano prenotati a causa della mancanza di medici specialistici.

La carenza di operatori

La situazione che attanaglia il nosocomio della cittadina è ormai chiara. Nonostante abbia preso servizio presso il Pronto Soccorso un medico specializzando e sia in arrivo, proprio per l’Ortopedia, un altro medico, anche lui specializzando, non si vedono ancora margini che possano lasciar presagire ad un roseo futuro.













La criticità in Ortopedia

Il provvedimento, per il caso specifico dell’Ortopedia, infatti, servirà a garantire una maggiore regolarità nell’erogazione dei servizi ambulatoriali in ambito ospedaliero, ma, per le criticità, il reparto risulta essere di fatto scoperto. Dopo le dimissioni del dottor Trinchese ed un infortunio che ha dettato lo stop del dottor Mazzarella, non sono stati previsti per il momento degli altri ingressi di specialisti che possano sopperire ad una tale carenza.

Carmela Landino