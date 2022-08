Pompei. Arrivata la salma del piccolo Flavio. Oggi previsti i funerali.

L’ultimo saluto al piccolo Flavio

La città di Pompei si stringe oggi nell’estremo saluto al piccolo Flavio, e con sentimenti di grande sgomento e fraterna solidarietà, alla famiglia Parmendola. Distrutti dal dolore il padre Ernesto, la madre Gerarda La Rana, il fratello Francesco e la sorella Rosa, dopo il tragico lutto avvenuto sabato 30 luglio a Battipaglia.

L’inchiesta

Il dodicenne è venuto improvvisamente a mancare presso il locale parco acquatico “Acquarium” colto da un malore all’uscita dalla piscina, dopo essersi lanciato dallo scivolo sovrastante. Tra sessanta giorni sarà reso noto il referto ufficiale dal medico legale che dovrebbe finalmente chiarire la causa della morte del bambino. Contrastanti le notizie circolate sull’accaduto. Il bambino sembrerebbe, a prima vista, non presentare ematomi alla testa.

Il rito funebre

Questa mattina è arrivata dall’Ospedale di Battipaglia, nel Piazzale antistante la Parrocchia del SS. Salvatore, la salma del piccolo Flavio. Alle 16:30 il parroco don Salvatore che conosce bene la famiglia la quale gestisce un panificio in via Nolana ed abita poco distante, in via Crapolla Prima, celebrerà la Santa Messa e benedirà il corpicino inerme dello sfortunato bambino pompeiano, dopo la recita di una tenera omelia nella condivisione di sentimenti di inconsolabile dolore.

Il dolore di un’intera comunità

Prevista la partecipazione ordinata di molti pompeiani per l’estremo saluto: amici parenti e quanti, straziati dalla terribile notizia della sua dipartita non sapranno fare a meno di portare una parola di vicinanza ai genitori. La solenne cerimonia funebre osserverà le misure prudenziali dovute alla pandemia.

Mario Cardone