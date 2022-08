Pompei. Comune e Parco Archeologico insieme per iniziative congiunte sul territorio

Un protocollo di intesa per favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le parti, volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell’offerta culturale della Città di Pompei e dell’intero territorio vesuviano.

Domani alle ore 12 in una conferenza stampa che si terrà presso l’aula consiliare del Comune di Pompei, in Piazza Bartolo Longo, il Sindaco Carmine Lo Sapio e il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, illustreranno scopi e significati del protocollo di intesa che firmeranno allo scopo di definire iniziative programmatiche congiunte che puntino a mettere in atto forme integrate di collaborazione tra i due Enti.

La sigla del protocollo di intesa è finalizzata a favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le parti per il coordinamento e l’integrazione delle reciproche azioni, volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell’offerta culturale della Città di Pompei e dell’intero territorio vesuviano.

Mario Cardone