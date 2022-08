Pompei e Boscoreale. Due comuni uniti contro i reati ambientali.

Storico protocollo di intesa per le iniziative di bonifica, prevenzione e vigilanza, nelle arterie stradali di confine tra i due comuni, finalizzate ad evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti

I Sindaci di Pompei e quello di Boscoreale per combattere e prevenire le discariche abusive e i roghi tossici nelle aree di confine dei loro rispettivi comuni, hanno siglato uno storico protocollo di intesa per le iniziative di bonifica, prevenzione e vigilanza, nelle arterie stradali di confine tra i due comuni, finalizzate ad evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, nonché ad impedire l’illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici.

Le dichiarazioni del sindaco di Pompei

“Le aree periferiche ostaggio delle persone incivili che le trasformano in discariche sono reati ambientali che vanno contrastati con ogni mezzo. Il protocollo di intesa è uno di questi. Due amministrazioni che uniscono forze e risorse economiche per prevenire, oltre che reprimere, sono un esempio senza precedenti. Siamo determinati a contrastare ogni attività illecita per garantire la sicurezza e il benessere della comunità e continueremo a fare tutto quanto è nelle nostre possibilità, sia attraverso una maggiore sensibilizzazione dei cittadini che aumentando i controlli e le sanzioni” E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Pompei.

Mario Cardone